München Mann greift Taxifahrer an: Mutmaßlich rassistisches Motiv

Ein Passagier soll einen Taxifahrer in München aus mutmaßlich rassistischen Motiven angegriffen und beleidigt haben. Der 67-Jährige sei in der Nacht zum Donnerstag ins Taxi eingestiegen und habe dann ein Gespräch mit dem Fahrer angefangen, teilte die Polizei am Freitag mit. Auf Nachfrage habe der 48-jährige Mann gesagt, dass er die deutsche Staatsbürgerschaft besitze, aber in Afghanistan geboren worden sei.

dpa