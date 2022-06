München Mann greift Ukrainer in Englischem Garten an

Ein Unbekannter hat einen ukrainischen Staatsbürger im Englischen Garten in München attackiert und verletzt. Der 54-Jährige sei am Samstag von dem anderen Mann im Park angesprochen und nach seiner Staatsangehörigkeit gefragt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als er geantwortet habe, habe ihm der bislang unbekannte Täter ins Gesicht geschlagen und ihm - nachdem er bereits zu Boden gegangen war - gegen den Kopf getreten.

dpa