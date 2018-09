Kriminalität Mann im Streit auf Oktoberfest tödlich verletzt

Mail an die Redaktion Bierkrüge und Biertische stehen vor dem Haupteingang vom Augustiner-Zelt auf dem Oktoberfestgelände. Foto: Sven Hoppe

München.Bei einem Streit auf dem Münchner Oktoberfest ist ein Mann tödlich verletzt worden. Wie die Polizei über Twitter mitteilte, waren am Freitagabend in einem Zelt zwei Männer aneinandergeraten. Der eine streckte den anderen nieder und verletzte ihn so schwer, dass er kurz darauf starb. Die Fahndung nach dem Täter läuft. Die Polizei sucht Zeugen, die den Streit im Augustiner-Zelt beobachtet haben. Mehr Details wollte die Polizei zunächst nicht bekanntgeben.