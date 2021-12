Anzeige

Unfälle Mann in Auto eingeklemmt und getötet Ein Mann ist bei einem Unfall in seinem Auto eingeklemmt worden und gestorben.

Mail an die Redaktion Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Eiselfing.Wie die Polizei am Freitag mitteilte, nahm der 65-Jährige an einer Kreuzung im Landkreis Rosenheim einem anderen Auto die Vorfahrt. Der heranfahrende Wagen stieß am Donnerstag demnach frontal in die Fahrerseite des Autos des 65-Jährigen.

© dpa-infocom, dpa:211210-99-328169/2