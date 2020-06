Anzeige

Kriminalität Mann im Internetcafé in Ingolstadt erschossen In einem Internetcafé wird ein Mann erschossen. Der mutmaßliche Täter läßt sich widerstandslos festnehmen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Ingolstadt.In einem Internetcafé in Ingolstadt ist am Freitagabend ein Mann erschossen worden. Der mutmaßliche Täter ließ sich ohne Widerstand von den Einsatzkräfte festnehmen, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Zuvor hatten Zeugen gemeldet, Schüsse aus dem Internetcafé gehört zu haben. Die Beamten fanden das Opfer mit lebensgefährlichen Verletzungen vor. Der Mann starb noch am Tatort.

Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich noch weitere Gäste in den Café. Laut Angaben der Polizei bestand für diese aber keine unmittelbare Gefahr. Der Tote soll voraussichtlich noch am Samstag obduziert werden. Der mutmaßliche Täter soll einem Haftrichter vorgeführt werden, so der Polizeisprecher. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. Weitere Details teilten die Beamten nicht mit; auch nicht das Alter von Opfer und mutmaßlichem Täter.