Kriminalität Mann in Nürnberg erstochen: mutmaßlicher Täter festgenommen

Merken

Mail an die Redaktion In Nürnberg nahm die Polizei einen Mann fest, der auf einen anderen Mann einstach. Foto: Patrick Pleul/Archiv

Nürnberg.Ein 28-Jähriger ist in Nürnberg bei einem Streit erstochen worden. Wie die Polizei mitteilte, stach ein 31-Jähriger am Montagabend vor einem Wohnhaus auf den Mann ein. Er wurde so schwer verletzt, dass er am Tatort starb. Polizisten nahmen den mutmaßlichen Täter fest. Der Mann soll am Dienstag vor einen Richter kommen. Zu den Hintergründen des Streits wollte die Polizei nichts sagen.