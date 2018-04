Kriminalität Mann in Schrebergarten erstochen aufgefunden

Gaimersheim.In seinem Schrebergarten im oberbayerischen Gaimersheim (Landkreis Eichstätt) ist ein 36 Jahre alter Mann blutüberströmt und tot aufgefunden worden. Laut Obduktion wies der Leichnam zahlreiche Stichverletzungen auf, so dass nach Angaben der Polizei vom Dienstag von einem Gewaltdelikt auszugehen ist. Die eigens zur Aufklärung des Verbrechens eingerichtete Ermittlungsgruppe „Schrebergarten“ hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Ein Arbeitskollege hatte den 36 Jahre alten Schichtleiter am Ostermontag an dessen Arbeitsplatz vermisst und sich nach der Arbeit auf die Suche nach dem Mann begeben. Er fand den Toten am frühen Ostermontagabend.