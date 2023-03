Routinekontrolle Mann klaut Auto samt Hund in Schweiz: Festnahme in Bayern

Ein Mann hat in der der Schweiz ein Auto samt darin befindlichem Hund gestohlen. Bei einer Routinekontrolle im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg auf der Autobahn 3 wurde der 39-Jährige gestoppt und festgenommen. Gegen den Mann habe ein offener Haftbefehl bestanden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Weil der Autodieb die erforderliche Geldsumme zur Abwendung seines Haftbefehls nicht aufbringen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

dpa