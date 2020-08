Anzeige

Kriminalität Mann klaut mehrmals Geld aus Opferstöcken in Schwaben Seit Anfang August ist mehrmals Geld aus dem Opferstock einer Kirche in Aichach gestohlen worden, nun hat die Polizei einen Mann auf frischer Tat ertappt.

Aichach.Der 35-Jährige räumte bei seiner Vernehmung ein, neben den fünf bekannten Fällen auch in einer weiteren Kirche in Aichach Geld aus dem Opferstock gestohlen zu haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Dafür nutzte er laut einem Polizeisprecher ein Werkzeug, mit dem er das Geld aus den Opferstöcken angeln konnte, ohne diese zu beschädigen. Insgesamt erbeutete er dadurch rund 100 Euro. Nachdem die Polizei die Kirche im Vorfeld gezielt überwacht hatte, konnte der Mann am Freitag festgenommen werden. Er sei mittlerweile wieder auf freiem Fuß, sagte der Sprecher.