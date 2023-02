Forchheim Mann lässt Beifahrer betrunken auf Autobahn zurück

Ein Mann hat seinen betrunkenen Beifahrer nach einer Panne im Auto auf der Autobahn 73 in Oberfranken zurückgelassen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Fahrer nach der Panne am Sonntagmorgen bei Forchheim getürmt, weil er keinen Führerschein hatte.

dpa