Kriminalität Mann läuft auf Gleisen und wird von Lokführer eingesammelt Ein Lokführer hat in Oberbayern einen auf den Gleisen laufenden Mann eingesammelt und der Bundespolizei übergeben.

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei blinkt. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Gauting.Zunächst habe der 22 Jahre alte Mann an der Strecke München-Mittenwald Warnsignale des Fahrers ignoriert, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Daraufhin habe der 20-jährige Lokführer seinen Regionalexpress bei Gauting (Landkreis Starnberg) am Sonntag mit einer Notbremsung zum Stehen gebracht, den 22-Jährigen zum Einsteigen aufgefordert und bis Starnberg mitgenommen. Dort hätten ihn Beamte am Bahnhof erwartet.

Laut Bundespolizei sprach der 22-Jährige von einer Mutprobe. Gegen ihn wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.