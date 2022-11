Fürstenfeldbruck Mann lebensgefährlich verletzt: 17-Jähriger in U-Haft

Ein Jugendlicher ist in Untersuchungshaft gekommen, weil er in Fürstenfeldbruck auf einen am Boden liegenden Mann eingestochen haben soll. Der 17-Jährige werde des versuchten Totschlags verdächtigt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Gegen zwei weitere Jugendliche wurden die Haftbefehle wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

dpa