Kriminalität Mann löst mit großem Küchenbeil Polizeieinsatz aus Mit einem Beil in der Hand hat ein Mann in Kempten Passanten in Angst und Schrecken versetzt.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Kempten.16 Zentimeter lang war die Klinge des Küchenbeils, mit dem herbeigerufene Polizisten den 21-Jährigen an einer Kempter Tankstelle antrafen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Außerdem habe der junge Mann am Sonntagmorgen ein Messer dabei gehabt. Die Beamten nahmen ihm die gefährlichen Werkzeuge ab und brachten ihn wegen seines psychischen Zustandes in eine Klinik.

