München Mann mit Klappmesser löst in U-Bahn Polizeieinsatz aus

Ein 42-Jähriger hat mit einem Messer in München einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann habe am Montag in der U-Bahn offen ein Klappmesser bei sich getragen und sich auffällig verhalten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 42-Jährige bedrohte demnach zwar keine Fahrgäste, soll das Messer jedoch in der Hand gehalten und herumgeschrien haben. Ein Fahrgast informierte die Polizei, die U-Bahn wurde angehalten. Die Polizei hielt den Mann fest und nahm ihn mit auf die Polizeiwache.

dpa