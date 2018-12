Kriminalität Mann mit mehreren Kilo illegalen Böllern erwischt

Mail an die Redaktion Hauptkommissar Axel Brehm vom Landeskriminalamt (LKA) Sachsen zeigt Pyrotechnik-Artikel, die in Deutschland nicht zugelassen sind. Foto: Hendrik Schmidt/Archiv

Vaterstetten.Rund neun Kilo illegale Silvesterkracher haben Zollbeamte bei einer Kontrolle auf der Autobahn 94 bei Parsdorf in Vaterstetten (Landkreis Ebersberg) beschlagnahmt. In einem Auto seien 577 Knallkörper aus dem Kosovo und Bulgarien gefunden worden, ohne die in Deutschland vorgeschriebene Sicherheitskennzeichnung, teilte der Zoll am Freitag mit. Den 45-Jährigen Fahrer erwartet eine Anzeige wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und weil er laut Polizei keine Genehmigung für die Einführung der Böller vorweisen konnte. Auch Zigaretten ohne deutsche Steuerzeichen seien an Bord des Wagens gefunden worden. Für sie habe der Mann etwa 400 Euro Tabaksteuer nachgezahlt. Der Zoll warnte vor illegalen Böllern. Sie erfüllten nicht die nötigen Qualitätsstandards.