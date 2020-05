Anzeige

Kriminalität Mann mit Messer angegriffen und verletzt Ein 41-Jähriger ist in der Oberpfalz mit einem Messer attackiert, in die Brust gestochen und verletzt worden.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Amberg.Der Täter sei geflohen, dem Verletzten aber offenbar bekannt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dazu äußern wollte sich der 41-Jährige nicht. Ein Notarzt versorgte den Mann nach dem Vorfall am Samstag. Wieso es zu dem Angriff in Amberg kam, war zunächst nicht bekannt.