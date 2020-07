Anzeige

Prozesse Mann mit Regenschirm getötet: Urteil gegen Peiniger erwartet Im Prozess um den Tod eines Mannes, der von seinen Peinigern unter anderem mit einem Regenschirm misshandelt wurde, soll es an diesem Montag zu einem Urteil kommen.

Mail an die Redaktion Die modellhafte Nachbildung der Justitia steht neben einem Holzhammer und einem Aktenstapel. Foto: Volker Hartmann/dpa/Symbolbild

Nürnberg.Zunächst würden die Plädoyers der Verteidigung erwartet. Anschließend werde die Schwurgerichtskammer vermutlich am Nachmittag ein Urteil verkünden, teilte die Nürnberger Justiz am Freitag mit.

Wegen Totschlags ist ein 35 Jahre alter Mann aus dem Nürnberger Trinkermilieu vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth angeklagt. Eine 33 Jahre alte Mitangeklagte soll beteiligt gewesen sein und steht unter anderem wegen Körperverletzung mit Todesfolge vor Gericht.

Beiden wird vorgeworfen, sie hätten bei einem gemeinsamen Zechgelage den Mann geschlagen und ihm einen Regenschirm in den After gestoßen. Anschließend packten sie den Leichnam in einen Koffer und warfen ihn in der Nähe der Stadt Roth eine Böschung hinab, so die Anklage.