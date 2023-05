Polizei Mann mit Stichverletzung schwer verletzt in Wohnung gefunden

Ein Mann mit einer Stichverletzung ist in einer Wohnung in Niederbayern gefunden worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren die Beamten am Vortag über einen schwer verletzten Menschen in einer Wohnung in Vilshofen (Landkreis Passau) informiert worden. Dort fanden sie den 37-Jährigen, der ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Umständen. Weitere Angaben gab es zunächst nicht.

dpa