Kriminalität Mann mit Tritten schwer verletzt: 18-Jähriger in U-Haft Ein 36-Jähriger ist bei einem Streit in Kronach durch Tritte gegen den Kopf schwer verletzt worden.

Auf der Jacke einer Auszubildenden ist der Schriftzug „Polizei" zu sehen. Foto: Stefan Sauer/Archivbild

Kronach.Ein 18 Jahre alter Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der 36-Jährige war in der Nacht zu Mittwoch auf eine Gruppe von Männern getroffen. Drei davon gingen laut Polizei auf den 36-Jährigen los und traten noch auf ihn ein, als er am Boden lag. Er kam in ein Krankenhaus.

Der tatverdächtige 18-Jährige soll gezielt gegen den Kopf des Mannes getreten haben. Durch einen Zeugen, der den Streit beobachtet und die Gruppe zeitweise verfolgt hatte, konnte die Polizei den 18-Jährigen ausfindig machen. Die Ermittlungen zu weiteren Beteiligten dauern an.