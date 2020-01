Notfälle Mann mit über vier Promille neben der Straße gefunden Die Polizei hat einen stark alkoholisierten Mann neben einer Straße gefunden.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Bad Neustadt a. d. Saale.Ein Alkoholtest habe einen Wert von 4,26 Promille im Blut ergeben, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 36-Jährige lag am Freitagmittag hilflos in der Ortschaft Dürnhof (Landkreis Rhön-Grabfeld) auf dem Boden. Der Mann wollte sich nicht helfen lassen, doch die Polizeistreife nahm den 36-Jährigen mit zur Dienststelle und brachte ihn in eine Ausnüchterungszelle.