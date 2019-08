Unfälle Mann nach Badeunfall in Lebensgefahr Wassersportler zogen einen 68-Jährigen aus dem Staffelsee. Ein Stand-up-Paddler hatte den leblosen Körper zufällig entdeckt.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt". Foto: Lino Mirgeler/Archivbild

Seehausen am Staffelsee.Wassersportler haben einen leblosen Mann in Seehausen am Staffelsee aus dem Wasser gezogen und wiederbelebt – der 68-jährige Schwimmer schwebte aber zunächst weiter in Lebensgefahr.

Ein Stand-up-Paddler hatte den leblosen Körper im Staffelsee entdeckt und sofort Alarm geschlagen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Kajakfahrer konnten den Senior am Sonntag an Land ziehen und reanimieren. Ein Rettungsdienst brachte ihn in die Unfallklinik nach Murnau. Nach Angaben der Polizei hatte der Bewohner eines Seniorenheims in Murnau zuvor angekündigt, schwimmen gehen zu wollen. Hinweise auf ein Verbrechen gab es demnach nicht.

Hier geht es zum Bayern-Teil