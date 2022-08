Regensburg Mann nach Konzertbesuch angefahren und schwer verletzt

Nach dem Besuch eines Konzerts ist ein Mann in der Oberpfalz von einem Auto angefahren und mehrere Meter mitgeschleift worden. Der 42-Jährige wurde bei dem Unfall in der Nacht zum Samstag schwer verletzt - der Autofahrer fuhr einfach weiter, ohne um sich das in Obertraubling auf der Straße liegende Opfer zu kümmern, teilte die Polizei mit.

dpa