Kriminalität Mann nach mutmaßlicher Vergewaltigung in Untersuchungshaft Eine junge Frau soll nach Polizeiangaben von ihrem Arbeitskollegen gefesselt und anschließend vergewaltigt worden sein.

Mail an die Redaktion Ein Polizeiauto fährt unter Einsatz von Blaulicht und Sirene eine Straße entlang. Foto: Lino Mirgeler/Archiv

Traunstein.Obwohl die Frau sich gewehrt habe, habe ihr 28-jähriger Kollege nicht von ihr abgelassen, teilte die Polizei am Montag mit. Im Anschluss an den Vorfall vom Samstag im Landkreis Traunstein habe sie Anzeige erstattet. Der Mann kam in Untersuchungshaft. Die junge Frau wollte nach eigener Darstellung mit ihrem Kollegen den gemeinsamen Samstagabend planen und war deshalb mit ihm in seiner Wohnung.