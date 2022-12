Haftstrafe Mann nach rassistischer Attacke auf Stadtrat verurteilt

Ein halbes Jahr nach einer rassistischen Attacke auf den Bayreuther SPD-Stadtrat Halil Tasdelen ist der Angreifer zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Das Amtsgericht Bayreuth verurteilte den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung zu einem Jahr und drei Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung, wie ein Sprecher des Gerichts am Mittwoch mitteilte. Zudem verpflichtete sich der Angeklagte, 4000 Euro Schmerzensgeld an Stadtrat Tasdelen sowie 500 Euro an einen gemeinnützigen Verein zu zahlen. Das Urteil fiel am Montag, es ist noch nicht rechtskräftig.

dpa