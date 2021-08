Anzeige

Kriminalität Mann nach Schlägerei lebensgefährlich verletzt Bei einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen in Mittelfranken ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bad Windsheim. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gerieten zwei Männer im Alter von 41 und 49 Jahren in der Bad Windsheimer Innenstadt (Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim) mit mehreren Jugendlichen in Streit, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es sei zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, wobei einer der Jugendlichen den 49-Jährigen zu Boden geschlagen habe.

Den Angaben zufolge musste der Mann noch vor Ort notärztlich behandelt und vom Rettungsdienst mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sein 41-jähriger Begleiter zog sich bei der Schlägerei leichte Verletzungen zu. Die Kriminalpolizei Ansbach sucht nach Zeugen.

