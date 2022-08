Gerichtsprozess Mann nach Überfall auf 81-Jährigen vor Gericht

Nach einem nächtlichen Überfall auf einen 81-Jährigen in dessen Haus in Neu-Ulm muss sich vom heutigen Montag (8.30 Uhr) ein Mann vor dem Memminger Landgericht verantworten. Der 35-Jährige ist nach Angaben des Gerichts unter anderem wegen besonders schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft hatte er mit zwei weiteren bisher unbekannten Tätern den körperlich behinderten 81-Jährigen im Juli 2020 in dessen Bett gefesselt, gewürgt und geschlagen.

dpa