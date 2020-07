Anzeige

Unfälle Mann ohne Führerschein baut Unfall Für einen Fahrer ohne Führerschein ist ein Verkehrsunfall bei Taufkirchen noch einmal glimpflich ausgegangen.

Mail an die Redaktion Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Taufkirchen.Der 21-Jährige war am Dienstagmorgen nicht mehr am Unfallort, als die Polizei eintraf, wie die Beamten mitteilten. Sein Wagen hatte sich auf der A8 bei der Anschlussstelle Taufkirchen-Ost in einer Leitplanke verkeilt und musste von den Einsatzkräften geborgen werden. Der Mann blieb bei der Kollision unverletzt.