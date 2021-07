Anzeige

Unfälle Mann prallt mit Auto gegen Baum und stirbt Ein Mann ist im Landkreis Pfaffenhofen mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und gestorben.

Mail an die Redaktion „Polizei“ steht auf der Uniform eines Polizisten. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Ein zerstörtes Auto liegt in einem Feld. Foto: -/Vifogra/dpa

Vohburg.Der 20-Jährige war am frühen Donnerstagmorgen in Vohburg unterwegs, als sein Wagen von der Straße abkam, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Auto habe sich überschlagen, der Mann wurde herausgeschleudert. Er starb noch am Unfallort. Die Unfallursache war noch unklar.

