Kriminalität

Mann randaliert bei Festnahme und verletzt drei Polizisten

Drei Polizisten sind bei einem Einsatz in Fürth verletzt worden. Eine Frau hatte die Beamten in der Nacht zum Donnerstag zur Hilfe gerufen, weil ihr Ex-Freund vor der Haustüre stand und sie bedrohte. Als die Beamten versuchten, den 24-Jährigen mit Handschellen in Gewahrsam zu nehmen, schlug der leicht alkoholisierte und aggressiv wirkende Mann um sich, wie die Polizei mitteilte. Vergebens versuchte er auch, die Dienstpistole eines der Beamten aus dem Holster zu ziehen.