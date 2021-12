Anzeige

Kriminalität Mann randaliert bei Weihnachtstreffen mit den Großeltern Ein betrunkener Mann ist an Heiligabend in der Wohnung seiner Großeltern im niederbayerischen Passau ausgerastet.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Fahrzeug der bayerischen Polizei fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Passau.Wie die Polizei am Samstag mitteilte, verletzte der 26-Jährige mehrere Angehörige und musste schließlich die Nacht in einer Arrestzelle verbringen. Der Mann war aus Schleswig-Holstein in seine Heimat gereist, um dort Weihnachten zu feiern. Nach einem Streit sei er handgreiflich geworden und habe mit der Faust eine Glasscheibe eingeschlagen. Der 26-Jährige erhält den Angaben nach eine Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

© dpa-infocom, dpa:211225-99-502462/2