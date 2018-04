Unfälle Mann rast zweimal mit Auto auf Kinder zu Ein 70-Jähriger ist mit heulendem Motor auf zwei Buben zugefahren. Die Kinder konnten sich mit Sprüngen zur Seite retten.

Mail an die Redaktion Der Autofahrer fuhr davon, konnte aber rasch identifiziert werden. Der den Behörden bereits bekannte Mann wurde festgenommen. Foto: Franziska Kraufmann/dpa

Kleinwallstadt.Mit seinem Auto ist ein Mann zwei Mal auf Kinder zugerast – die beiden Buben konnten sich nach eigenen Angaben nur mit Sprüngen auf eine Wiese retten. Der 70-Jährige sei in Kleinwallstadt (Landkreis Miltenberg) mit aufheulendem Motor und durchdrehenden Reifen auf die Kinder zugefahren, berichtete die Polizei am Montag. Nach dem Vorfall am Donnerstag fuhren die zwölf und 13 Jahre alten Buben mit Fahrrädern davon. Wenig später begegnete dem Jüngeren wieder der rabiate Autofahrer. Dieser drückte erneut aufs Gas. Der Junge wich in eine Wiese aus und stürzte. Er verletzte sich am Handgelenk, sein Fahrrad wurde leicht beschädigt.

Der Autofahrer fuhr davon, konnte aber unter anderem durch die Aussage der Kinder rasch identifiziert werden. Der den Behörden bereits bekannte Mann wurde am Freitag festgenommen. Gegen ihn wird wegen unter anderem wegen versuchten Totschlags ermittelt. Ein Richter erließ Haftbefehl, er sitzt nun in Untersuchungshaft. Hintergründe für die Tat waren zunächst völlig unklar. (dpa)

