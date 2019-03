Kriminalität Mann rastet unter Drogeneinfluss im Bahnhof aus Im Würzburger Hauptbahnhof hat ein Mann Passanten angegriffen und Polizeibeamte bespuckt.

Mail an die Redaktion In Polizei-Westen gekleidete Polizisten stehen mit dem Rücken zur Kamera. Foto: Silas Stein/Archiv

Würzburg.Der 33-Jährige aus dem Main-Tauber-Kreis soll ohne ersichtlichen Grund eine Frau in der Bahnhofshalle geschlagen und beschimpft haben, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Ein Mann eilte ihr bei dem Vorfall am Sonntag zu Hilfe. Er sei mit einer Bierdose verletzt worden.

Mehrere Passanten hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er wehrte sich weiter und bespuckte die Beamten. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung, gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der Mann habe eingeräumt, Drogen konsumiert zu haben. Die verletzte Frau und der Helfer konnten nach Behandlung durch den Rettungsdienst weiterreisen.