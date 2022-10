Main-Tauber-Kreis Mann scheitert drei Mal bei Autodiebstahl

Gleich drei Mal soll ein Mann versucht haben, ein Auto in Creglingen (Main-Tauber-Kreis) zu stehlen. Am Ende bedrohte der 49-Jährige den Eigentümer mit einem Hammer - nach Angaben der Polizei vom Donnerstag jedoch ohne Erfolg. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.

dpa