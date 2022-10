Freyung-Grafenau Mann schiebt mit Lkw Auto knapp 100 Meter vor sich her

Die Lücke war wohl zu groß: Ein Lastwagenfahrer hat in Niederbayern das Auto einer Frau knapp 100 Meter nach vorne geschoben. Auf der Höhe einer Einfahrt zu einem Firmengelände bei Grafenau (Landkreis Freyung-Grafenau) habe die 39-Jährige im sich stauenden Verkehr eine Lücke für mögliche Ein- und Ausfahrten gelassen, berichtete die Polizei am Samstag. Der 43 Jahre alte Lastwagenfahrer soll daraufhin das Auto der Frau nach vorne geschoben haben, die dabei das Bremspedal durchtrat. Laut seiner Aussage habe er der Frau am Freitag nur einen „leichten notwendigen Schubs“ gegeben, wie es weiter hieß.

dpa