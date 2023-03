München Mann schießt an U-Bahnhof mit Schreckschusswaffe

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, nachdem dieser an einem U-Bahnhof in München mehrere Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgegeben haben soll. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Einsatzkräfte hätten den 39-Jährigen am Mittwoch überwältigt, nachdem mehrere Passanten Notrufe abgesetzt hatten. Der Verdächtige hatte demnach am Bahnsteig mehrmals in die Luft geschossen.

dpa