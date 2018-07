Kriminalität Mann schießt auf neuen Partner seiner Ex-Frau und flieht

Burgkirchen an der Alz.Die Polizei in Oberbayern fahndet nach einem 51-Jährigen, der auf den neuen Freund seiner Ex-Partnerin geschossen haben soll. Bei dem Angriff in Burgkirchen an der Alz (Landkreis Altötting) wurde das Opfer am Montag am Arm verletzt; auch die Frau kam verletzt ins Krankenhaus. Der Tatverdächtige flüchtete. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Mann seine Ex-Partnerin aufgesucht, wobei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Er habe eine Schusswaffe gezogen und auf den anderen Mann gezielt.