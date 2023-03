Nürnberg Mann schläft auf Toilette ein und greift Polizisten an

Ein Mann ist in einem Nürnberger Verbrauchermarkt zunächst auf der Toilette eingeschlafen und hat später Polizisten attackiert. Als eine Streife den 37-Jährigen zum Gehen aufforderte, zeigte er sich äußerst aggressiv und leistete Widerstand, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Mittwoch berichtete. Der Mann beleidigte demnach die Polizisten und griff sie an.

dpa