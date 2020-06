Anzeige

Kriminalität Mann schlägt Frau und zieht Schreckschusswaffe Ein Mann hat in einer Würzburger Straßenbahn eine Frau geschlagen und einen weiteren Fahrgast mit einer Schreckschusspistole bedroht.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht steht an einer Unfallstelle. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Würzburg.Inzwischen sitze der 30-Jährige in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Laut Ermittlern schlug der Tatverdächtige die 24-jährige Mitfahrerin am Dienstagabend grundlos auf den Kopf und zog die Waffe, als der andere Mann der Frau helfen wollte. Bei seiner Festnahme habe der 30-Jährige die Einsatzkräfte bedroht, bespuckt und beleidigt. Laut Mitteilung ist er mehrfach vorbestraft. Zunächst sei er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht und dann ins Gefängnis verlegt worden.