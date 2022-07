Mainleus Mann schlägt Kumpel mit Baseballschläger bewusstlos

Bei einer Auseinandersetzung zweier junger Männer in Mainleus (Landkreis Kulmbach) hat einer der beiden seinem Kontrahenten einen Baseballschläger über den Kopf gezogen. Der 24-Jährige kam erst eine halbe Stunde später im Krankenhaus wieder zu Bewusstsein, teilte die Polizei am Montag in Kulmbach zu der Tat vom Freitag mit.

dpa