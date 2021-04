Anzeige

Kriminalität Mann schlägt seine schwangere Freundin auf den Bauch In der Warteschlage vor einem Schnellrestaurant hat ein Mann seine schwangere Freundin gegen den Kopf und Bauch geschlagen.

Merken

Mail an die Redaktion Ein leuchtendes Blaulicht auf einem Polizeiwagen. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hof.Mit Unterstützung von drei Angestellten konnte die Frau aus dem Auto flüchten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Schwangere kam leicht verletzt in ein Krankenhaus, dem Ungeborenen scheint nichts passiert zu sein.

Die Mitarbeiter des Schnellrestaurants beobachteten am Sonntag, wie der Fahrer eines Autos seine Beifahrerin an den Haaren festhielt und mehrfach auf sie einschlug. Sie klopften an das Fenster des Autos und sprachen den Mann an, sodass die Schwangere aussteigen konnte.

Bis die Polizei kam, stellte sich eine Helferin vor das Auto des Schlägers. Der Mann ließ seinen Wagen auf sie zurollen und stoppte ihn erst einen halben Meter vor ihr.

© dpa-infocom, dpa:210419-99-265860/3