Kriminalität Mann schmuggelt 38 000 Euro im Auto Am Grenzübergang in Kiefersfelden kontrollierten Beamte einen Mann. Er wollte Bargeld aus Österreich nach Bayern schmuggeln.

Merken

Mail an die Redaktion Eine Polizistin hält während einer Polizeikontrolle eine rote Winkerkelle in die Höhe. Foto: Sebastian Willnow/zb/dpa/Archivbild

Kiefersfelden.Bargeld in Höhe von rund 38000 Euro hat ein Mann in seinem Auto von Österreich nach Bayern schmuggeln wollen. Beamte der Bundespolizei stellten bei einer Kontrolle am Grenzübergang Kiefersfelden (Landkreis Rosenheim) auf der Fahrer- und Beifahrerseite des Fahrzeugs Veränderungen fest, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Als sie die Verkleidung in der Nacht auf Dienstag öffneten, fanden sie einen durchsichtigen Beutel, in dem sich die Geldscheine befanden. Ob das Geld aus kriminellen Machenschaften stammt, ermittelt nun das Zollfahndungsamt in München. Der Mann wurde vorübergehend festgenommen. Gegen ihn wird wegen Geldwäsche ermittelt.

Weitere Polizeimeldungen finden Sie hier.