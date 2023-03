Mittelfranken Mann setzt sich auf Bundesstraße: Von Auto angefahren

Mutmaßlich unter Drogeneinfluss und betrunken hat sich ein Mann auf eine Bundesstraße in Mittelfranken gesetzt und ist dort von einem Auto angefahren worden. Der 31-Jährige kam in der Nacht zu Mittwoch mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Lebensgefahr besteht demnach nicht.

dpa