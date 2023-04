POlizei Mann setzt sich aus Fachklinik ab und bedroht Polizisten

Ein betrunkener 18-Jähriger hat in der Nacht zum Mittwoch Polizeibeamte in Nürnberg mit einem Messer bedroht. Er habe sich am Tag zuvor aus einer Fachklinik in Ansbach abgesetzt und sei deshalb als vermisst gemeldet worden, teilte die Polizei mit. Die Beamten konnten ihn überwältigen und zurückbringen.

dpa