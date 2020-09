Anzeige

Kriminalität Mann soll 19-Jährige auf Restauranttoilette gefilmt haben Mit seinem Handy soll ein 36-Jähriger in einem Restaurant in Weiden in der Oberpfalz eine Frau auf der Toilette gefilmt haben.

Mail an die Redaktion Ein Polizeifahrzeug fährt mit Blaulicht auf der Landstraße. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Weiden in der Oberpfalz.Die 19-Jährige bemerkte, dass unter der Kabine hindurch gefilmt wird, und trat dem Mann das Handy aus der Hand, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Danach hat sie am Dienstagabend die Mitarbeiter des Restaurants verständigt, die den Mann aus Nordrhein-Westfalen bis zum Eintreffen der Polizei festhielten. Gegen den 36-Jährigen werde nun ermittelt.