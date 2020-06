Anzeige

Kriminalität Mann soll auf Begleiter von Ex-Freundin eingestochen haben Auf den Begleiter seiner Ex-Freundin soll ein 37 Jahre alter Mann in München eingestochen haben.

Merken

Mail an die Redaktion Polizeifahrzeuge stehen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

München.Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte die 31 Jahre alte Frau Gegenstände aus der Wohnung ihres Ex-Freundes holen. Der 35 Jahre alte Begleiter wartete demnach am Sonntag in seinem Auto vor dem Haus, als der 37-Jährige die Fahrertür öffnete und mit einem Messer auf ihn einstach. Um den Angriff abzuwehren, fuhr der 35-Jährige zunächst rückwärts und stieß gegen ein weiteres Auto. Als er wieder nach vorne fuhr, erfasste er den Angreifer, der über die Motorhaube zur Seite geschleudert und dabei leicht verletzt wurde.

Der 37-Jährige konnte zunächst fliehen, wurde aber am späten Abend in seiner Wohnung festgenommen. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen versuchten Mordes beantragt. Der Begleiter der Ex-Freundin wurde ambulant wegen seiner Stich-und Schnittverletzungen behandelt. Inwieweit seine Reaktion auf den Angriff als Notwehr gerechtfertigt war, wird laut Polizei noch geprüft.