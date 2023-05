Rosenheim Mann soll Feuer in Zugtoilette gelegt haben

Ein Mann soll am Rosenheimer Bahnhof einen Brand in einer Zugtoilette gelegt haben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden der 66-Jährige und ein Zugbegleiter bei dem Vorfall am Samstagnachmittag leicht verletzt. Rund 80 Reisende mussten den betroffenen Wagen vorsichtshalber verlassen. Die Bundespolizei nahm den mutmaßlichen Täter fest, später wurde er in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

dpa