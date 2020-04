Anzeige

Unfälle Mann soll seinen Vater totgefahren haben Nach dem Vorfall im Landkreis Coburg sitzt ein 40-Jähriger wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft.

Mail an die Redaktion Ein Mann soll seinen Vater absichtlich überfahren haben. Foto dpa

Rödental.Ein Mann soll seinen Vater absichtlich überfahren haben – der 69-Jährige starb noch in der Hofeinfahrt des gemeinsamen Hauses in Rödental (Landkreis Coburg). Das Motiv sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der 40-Jährige sitzt wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft fuhr er am Samstagabend mit seinem Auto aus der Garage. Dabei soll er das Garagentor beschädigt und dann seinen Vater umgefahren haben. Nachbarn und ein Notarztteam konnten den 69-Jährigen nicht mehr reanimieren. Der Sohn sei erst mit dem Auto geflüchtet, später aber zu Fuß zurückgekommen. Der Deutsche ließ sich widerstandslos festnehmen, hieß es weiter.

