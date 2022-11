Verfolgung Mann springt auf Flucht vor Polizei in Fluss

Ein 30-Jähriger ist in Niederbayern von einer Autobahnbrücke in einen Fluss gesprungen, um einer Polizeikontrolle zu entkommen. Der Mann sei davor zu Fuß auf der Autobahn 3 bei Neuhaus am Inn (Landkreis Passau) unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Polizei hielt den Mann am Montagabend an, der 30-Jährige habe jedoch keine Ausweisdokumente bei sich gehabt und sei geflohen.

dpa