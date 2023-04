Regensburg Mann springt auf Regionalzug und fällt wieder heraus

Ein Unbekannter ist in der Oberpfalz auf einen fahrenden Zug aufgesprungen und wieder herausgefallen. Der Mann habe versucht, am Regensburger Hauptbahnhof über die Schaffnertür, die als letzte geschlossen wird, in den mit Schritttempo fahrenden Zug zu gelangen, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Montag.

dpa