München Mann sticht auf Ex-Freundin und neuen Bekannten ein

Ein Mann hat in München auf seine Ex-Freundin und deren neuen Bekannten eingestochen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gegen den 37-Jährigen. Der 29-Jährige, auf den er eingestochen haben soll, schwebte zunächst in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Die Frau erlitt hauptsächlich Schnittwunden am Kopf, konnte aber noch selbst die Polizei rufen. Auch sie befand sich aber am Tag nach der Tat vom Montagabend noch im Krankenhaus.

